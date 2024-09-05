Китай расширяет присутствие в Африке: обещает миллион рабочих мест и миллиардные инвестиции 

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Китай усиливает свое присутствие в Африке, предлагая лучшие условия торговли, и миллиарды долларов инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Си Цзиньпин изложил свое видение в речи перед лидерами около 50 стран в четверг во время церемонии открытия Форума по вопросам китайско-африканского сотрудничества в Пекине. Во время торжественного ужина африканских лидеров принимали на красной ковровой дорожке.

Он также пообещал усилить поддержку Китая в обремененной долгами Африке, выделив почти 51 млрд долл в течение трех лет, поддерживая больше инфраструктурных проектов и создав по крайней мере 1 миллион рабочих мест.

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Однако лидер Китая уточнил, что 210 млрд юаней будет выплачено через кредитные линии и не менее 70 млрд юаней в виде новых инвестиций китайских компаний.

Среди обещаний Си: в одностороннем порядке освободить от импортных тарифов товары из 33 африканских стран, которые считаются наименее развитыми, а также расширить доступ на рынки второй по величине экономики мира.

Профицит торгового баланса Китая с Африкой в прошлом году вырос до рекордных 64 млрд долл, при этом экспорт вырос до нового максимума в 173 млрд долл, тогда как импорт умеренно растет с 2022 года.

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Сообщается, что в течение последнего десятилетия китайское кредитование способствовало инфраструктурному буму в Африке в рамках флагманской инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", но во время пандемии этот процесс замедлился, а в прошлом году снова активизировался.

Экономическая правда.