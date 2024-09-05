Ирландия будет стимулировать европейских партнеров более решительно помогать энергосектору Украины

Ирландия будет стимулировать европейских партнеров действовать более решительно в помощи энергосектора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, ссылаясь на результаты встречи премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса и заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника.

Кроме того, согласно сообщению, Саймон Гаррис пообещал изучить возможности привлечения дополнительных ресурсов для Украины и выступить за более активное участие стран ЕС в оказании технической и финансовой помощи.

В сообщении также говорится, что Гаррис посетил один из разрушенных российскими обстрелами энергетических объектов.

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Там Колесник показал правительственной делегации Ирландии сокрушительные последствия вражеских атак, а также ознакомил с потребностями украинского энергосектора для восстановления.

Напомним:

Ирландия объявила о новом пакете поддержки Украины и ее соседей.

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Пакет поддержки в размере 36 млн. евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, в частности мира, стабильности и политических устремлений.