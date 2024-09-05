Акции Tesla растут на планах запуска полного беспилотного вождения в Европе и Китае

Акции Tesla выросли на планах полноценного запуска системы беспилотного вождения на рынке Европы и Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Акции Tesla выросли на 2,5% в четверг после того, как производитель электромобилей придерживался своих планов внедрения передового программного обеспечения для помощи водителю Full Self-Driving (FSD) в Китае и Европе в ожидании одобрения регуляторных органов в регионах.

Генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla, вероятно, получит разрешение регуляторных органов на FSD в обоих регионах до конца года. Он также заявил, что FSD может быть запущен на рынках праворульных автомобилей в конце первого квартала или в начале апреля-июня.

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Шанхай, где расположена одна из гигафабрик Tesla, позволил 10 автомобилям провести испытания FSD в июне, проложив путь к ее развертыванию в Китае.

Сообщается, что усиление внимания Tesla к таким продуктам, как человекоподобный робот, роботакси и FSD, связано с тем, что продажи электромобилей продолжают находиться под давлением высоких затрат на займы, беспокойством потребителей относительно быстрой зарядки и дальности поездки на одном заряде.

Напомним:

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В августе продажи Tesla в Китае зафиксировали лучший месяц за год продав 63 тыс авто.