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Рада поддержала разрешение на продажу любой доли государства в банках

Четверг, 5 сентября 2024, 14:35 - Артур Крыжный

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По замыслу законопроект должен расширить круг потенциальных инвесторов, продажу своей доли банков которым готово рассмотреть государство.

По словам Гетманцева, инициатива позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено действующим законодательством

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Также законопроект:

  • повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;
  • включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
  • обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
  • учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
  • приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
  • предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.

Экономическая правда.

банки законодательство
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