На Южноукраинской АЭС сломался насос, прокачивающий воду через реактор – Держатом

На одном из энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции зафиксирована повышенная вибрация главного циркуляционного насоса, атомщики готовятся устранять событие.

Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украины, сообщает Укринформ.

"На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор", - сказал Кориков.

Он сообщил, что этот насос – один из четырех – сейчас остановлен, в связи с чем мощность энергоблока ПАЭС снижена на треть.

Реклама:

"Эксплуатирующая организация - НАЭК "Энергоатом" - планирует комплекс мер по восстановлению эксплуатационного состояния этого агрегата", - отметил Кориков.

После проведения работ энергоблок сможет выйти на полную мощность.

Кориков также отметил, что такое эксплуатационное событие по международной шкале имеет нулевой уровень.

Реклама:

Напомним:

На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий, но специалисты разгрузили один энергоблок из-за обнаружения "замечаний" в его работе.

На украинских АЭС не работают в полную мощность два атомных блока: дефицит генерации увеличился на 625 МВт.

Экономическая правда