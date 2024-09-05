Российские фирмы покупали запчасти для 25-летних машин для производства чипов, несмотря на санкции

Российские фирмы смогли приобрести запчасти для 25-летних станков ASML для производства микросхем в 2022-2023 годах на вторичных рынках, несмотря на санкции ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Компании из РФ покупали запчасть для 25-летних станков ASML для производства чипов в течение 2022-2023, несмотря на санкции ЕС.

Сообщается, что ASML, крупнейшая в Европе технологическая фирма, доминирует на рынке передовых систем литографии, которые используют световые лучи для создания схем микросхем.

Реклама:

Аппараты PAS-5500 больше не строятся, но большинство из тех, что были изготовлены в прошлом, все еще работают. Подержанные машины иногда продаются или восстанавливаются, а ASML производит и продает запчасти аккредитованным владельцам.

Хотя инструменты эпохи 1990-х годов не считаются оборудованием "двойного назначения" с потенциальным военным применением, они все равно будут полезны российским компаниям, которые производят аналоговые микросхемы для войны страны в Украине, в том числе для беспилотников.

Однако после вторжения России в Украину в 2022 году европейские санкции заблокировали продажу электронного оборудования в Россию.

Реклама:

Компания ASML сообщила, что придерживается санкций и даже до их введения продала немного инструментов в Россию.

Напомним:

"Крокус наноэлектроника", крупнейший проект „Роснано" по производству чипов, подал заявление о банкротстве.