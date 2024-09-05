Портовики купили внедорожник в самой дорогой комплектации за три миллиона

Филиал "Дельта-лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины" (Николаев) 3 сентября по результатам тендера заключил соглашение на приобретение автомобиля универсал за 2,95 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Toyota Highlander Hybrid должна быть поставлены до 20 декабря.

Автомобиль 2024 года выпуска имеет бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. Машина оснащена различными системами безопасности, как мониторинг слепых зон, движение по бездорожью с выбором покрытия, предупреждение о фронтальном столкновении, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и т.д.

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Среди расширенных функций комфорта есть панорамная крыша с люком, которая находится в самой дорогой комплектации Premium. Также автомобиль имеет подогрев и вентиляцию сидений, мультиинформационный и проекционный дисплеи, аудиосистему с не менее 11 динамиками с сабвуфером, поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto и т.д.

Более простые комплектации Toyota Highlander Hybrid стоят на сотни тысяч гривен меньше цены автомобилей для портовиков – 2,3 млн грн за комплектацию Elegance и 2,6 млн грн за Prestige.

Как пишет издание, это приобретение "Дельта-лоцман" стало одной из самых дорогих закупок автомобилей за последние три месяца. Более дорого купило только столичное Управление государственной охраны Украины, которое приобрело лексусы по 3,3 млн/шт.

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Филиал Дельта-лоцман ГП Администрация морских портов Украины с 2022 года возглавляет Александр Голодницкий, в отрасли он работает с 2001. В 2010 прошел депутатом в Николаевский облсовет от Партии Регионов.

Поставщик ООО "Автосаммит на Столичном" входит в группу УкрАвто экснардепа Тариэла Васадзе.

Напомним:

Управление государственной охраны Украины 13 августа по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Элит" внедорожники Лексус по 3,3 млн.

Экономическая правда