Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Златобанка"

В "Златобанке" прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и завершена ликвидационная процедура.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 923 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры публичного акционерного общества "Златобанк", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, прекращают выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. С момента утверждения ликвидационного баланса процедура ликвидации считается завершенной.

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В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики "Златобанка" получили более 866,4 млн грн.

Отмечается также, что Фонд закрыл накопительный счет "Златобанка". Учитывая это реквизиты накопительного счета банка недействительны и платежи на них не принимаются.

Напомним:

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После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".

Экономическая правда.