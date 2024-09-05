Американцы теряют более 10 миллионов долларов в месяц из-за мошенничества с крипто-банкоматами

За первые шесть месяцев 2024 года американцы потеряли около 65 миллионов долларов из-за мошенничества с Bitcoin-банкоматами.

Об этом сообщается из отчета Федеральной торговой комиссии США.

По данным отчета, с 2020 по 2023 год включительно количество мошенничества с Bitcoin-банкоматами (BTM) выросло в десять раз. За первые шесть месяцев этого года американцы потеряли из-за таких мошенничеств около 65 млн долл, и это только зафиксированные случаи.

Реальные потери могут быть значительно больше, поскольку многие жертвы не сообщают о таких случаях. В среднем, каждый пострадавший потерял около 10 тыс долл.

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В большинстве случаев мошенники выдают себя за представителей государственных органов или компаний, а также за техническую поддержку.

Чаще всего обман начинается с телефонного звонка, но мошенники также используют поддельные предупреждения о безопасности, размещенные в онлайн-рекламе, всплывающих окнах или электронных письмах, якобы поступивших от таких компаний, как Microsoft или Apple.

Сообщается, что схемы обмана могут быть разными. Например, мошенники могут выдавать себя за работников коммунальных служб и требовать оплатить счета через ближайший BTM.

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В других случаях они могут пугать людей, что их банковские счета под угрозой и что средства нужно срочно перевести на "безопасный" счет.

Чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. За первые шесть месяцев 2024 года люди старше 60 лет потеряли около 46 млн долл из-за BTM-мошенничества, что составляет 71% от общей суммы потерь. В то время как более молодые люди чаще становятся жертвами других видов криптомошенничества, таких как фальшивые инвестиционные возможности.

Напомним:

Мошенники похитили десятки тысяч долларов, опубликовав фейковый видеоролик на YouTube, выдав его за официальное выступление миллиардера Илона Маска, где он обещает бесплатную раздачу различной криптовалюты.