Швейцария без изменений продлила статус защиты для беженцев из Украины

Федеральный совет Швейцарии на заседании в среду, 4 сентября, решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до марта 2026 года и продолжить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении швейцарского правительства.

Власти Швейцарии отметили, что ситуация с безопасностью в Украине "не изменится в обозримом будущем", поэтому решили не отменять его до 4 марта 2026-го, если только ситуация с безопасностью "коренным образом не изменится".

"Это решение вносит ясность не только для (украинских) беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей на следующие 18 месяцев", – отмечается в сообщении.

Реклама:

Федеральный совет Швейцарии также анонсировал дальнейшие меры по интеграции украинцев в рынок труда, которые начались еще в апреле 2022 года и были дополнительно усилены в этом году в мае.

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

По последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев. Кроме того, власти страны отклонили около 2500 заявлений на получение этого статуса с 2022 года и аннулировали его в более 26 тысячах случаев.

Реклама:

В июне верхняя палата швейцарского парламента проголосовала за то, чтобы на статус защиты S могли претендовать только выходцы из оккупированных территорий или регионов с активными боевыми действиями.

Но, судя по сообщению Федерального совета Швейцарии, пока никаких изменений для украинцев нет.

Напомним, в конце июня Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинцев, которые бежали в Евросоюз от российской агрессии.

Европейская правда