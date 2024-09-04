В Украине расширили использование средств, собранных на платформе United24

Правительство изменило порядок использования средств, собранных на платформе United24 и позволило Минэкономики инициировать целевые сборы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как говорится в сообщении, благодаря изменениям, принятым 3 сентября, теперь за эти средства можно будет закупить не только технику для разминирования, но также комплектующие к ней, средства для дистанционного обнаружения взрывоопасных предметов, материалы и оборудование для сертификации, необходимые для сертификации машин для разминирования.

"Принятые изменения в порядок дают нам возможность расширить как то, что мы можем покупать для нужд гуманитарного разминирования, так и количество получателей техники и оборудования.

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Обновленный порядок позволяет закупать технику и оборудование для правительственных операторов противоминной деятельности, которые очень активно участвуют в разминировании земель", - сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В пресс-службе отметили, что одна из новаций порядка - Министерство экономики в случае необходимости может инициировать целевые сборы через платформу United24.

Для этого формируется перечень материалов и оборудования, которые планируется закупить за собранные деньги. Информация о потребностях публикуется на сайте Министерства экономики Украины и вебпортале United24.

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Напомним:

На конец августа на счетах Министерства экономики оставалось 33,4 млн гривен, собранных на платформе United24. Всего за все время собрано более 170 миллионов гривен.