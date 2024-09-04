ВАКС передал государству кредитные требования олигарха РФ Ротенберга к Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства право на требования по кредитному договору к Ocean Plaza, которое принадлежало компаниям, связанными с российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому бизнесмену, его сыну и еще двум лицам, и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Эта статья предусматривает взыскание в доход государства активов или имущества, принадлежащих физическому или юридическому лицу.

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Отмечается, что ВАКС принял решение взыскать в доход государства:

право требования по кредитному договору, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ „ЛИБИДЬ" и компанией „Ethoder Investments Limited", задолженность по которому составляет 148,4 млн долларов (задолженность по кредиту) и 67,6 млн долларов (задолженность по начисленным и неуплаченным процентам);

право требования по договору ипотеки, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ „ЛИБИДЬ" и компанией „Ethoder Investments Limited";

право требования по договору залога, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ" и компанией "Ethoder Investments Limited".

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Подробнее читайте в статье Александра Колесниченко: Ловушка Ротенберга. Вместе с Ocean Plaza государство "национализировало" семимиллиардный кредит

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Напомним:

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Экономическая правда.