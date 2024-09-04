Путин просит личной встречи с председателем Китая на фоне коллапса платежей
На фоне больших проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем Путин попросил организовать встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает The Moscow TImes.
Во время саммита БРИКС в Казани планируется визит Си Цзиньпина. Путин во время общения с заместителем председателя КНР Хань Чжэном предложил во время работы на саммите провести и двустороннюю встречу.
При этом он отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря совместным усилиям двух стран. Также Путин напомнил, что в октябре будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Сообщается, что ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.
После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний.
Напомним:
Российские импортеры столкнулись с новой проблемой при переводе платежей в Китай: банки, которые сохраняют возможность отправлять средства в китайские кредитные организации, начали требовать письменные заверения о том, что деньги будут приняты.
В августе в России усилились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.