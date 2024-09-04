Путин просит личной встречи с председателем Китая на фоне коллапса платежей

На фоне больших проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем Путин попросил организовать встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The Moscow TImes.

Во время саммита БРИКС в Казани планируется визит Си Цзиньпина. Путин во время общения с заместителем председателя КНР Хань Чжэном предложил во время работы на саммите провести и двустороннюю встречу.

При этом он отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря совместным усилиям двух стран. Также Путин напомнил, что в октябре будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

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Сообщается, что ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.

После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний.

Напомним:

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Российские импортеры столкнулись с новой проблемой при переводе платежей в Китай: банки, которые сохраняют возможность отправлять средства в китайские кредитные организации, начали требовать письменные заверения о том, что деньги будут приняты.

В августе в России усилились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.