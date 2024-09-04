Рада поддержала присоединение Украины к международному фонду развития: что это дает аграриям

Верховная Рада Украины ратифицировала решение о присоединении Украины к соглашению об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Присоединение Украины к Международному фонду сельскохозяйственного развития будет способствовать доступу агропроизводителей к новым финансовым ресурсам для развития сельского хозяйства.

В частности, обеспечит для украинских аграриев:

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возможность получения украинскими агропроизводителями недорогих финансовых ресурсов, в частности займов под низкий процент или грантов, направляемых Фондом на исследования и внедрение инновационных технологий для поддержки сельскохозяйственного развития;

доступ к базе данных Фонда и использование его последних международных интеллектуальных и технических разработок в сфере агропромышленного комплекса;

получение украинскими сельхозпроизводителями лучших возможностей для участия в тендерах Фонда на закупку товаров и услуг для реализации программ;

укрепление международного имиджа Украины как одного из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и активного участника глобальных усилий по борьбе с голодом, а также усиление политического диалога и поддержку со стороны Фонда на международных политических форумах.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) является специализированным учреждением ООН, целью деятельности которого является мобилизация дополнительных ресурсов, предоставляемых на льготных условиях для развития сельского хозяйства в странах-членах. Фонд обеспечивает финансирование проектов и программ, разработанных для внедрения, расширения, совершенствования системы производства продуктов питания, увеличения производства продуктов питания и улучшения условий жизни и питания в странах, которые в этом нуждаются. Членами Фонда являются 177 стран мира.