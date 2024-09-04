Россия тайно покупала компоненты для военной промышленности в Индии – FT

Россия тайно закупала товары двойного назначения в Индии и рассматривала возможность создания производственных мощностей в этой стране для обеспечения своей военной машины.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на российскую государственную переписку.

В октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли России, ответственное за оборонное производство, разработало конфиденциальные планы потратить около 82 миллиардов рупий (примерно 1 миллиард долларов) на приобретение критических электронных компонентов через каналы в Индии, скрытые от западных правительств.

Российское руководство рассматривало Индию как альтернативный рынок для получения технологий двойного назначения, которые подлежат санкциям Запада. Москва даже планировала инвестировать в развитие совместного производства с Индией.

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Александр Гапонов, заместитель главы отдела радиоэлектроники российского министерства, обратился к тайной организации со связями в спецслужбах РФ, чтобы она разработала планы по приобретению необходимых компонентов в Индии. Президент этой организации, Вадим Пойда, представил пятиэтапный план обеспечения России компонентами двойного назначения, включая создание закрытой платежной системы между российскими и индийскими компаниями.

Таможенные данные показывают, что Индия поставляла России электронное оборудование в середине 2022 года, включая беспилотники на 5 млн долларов и компоненты для радиоэлектронных систем 560 тысяч долларов, которые используются в военных целях. Российская сторона также рассматривала возможность создания в Индии производственных мощностей для товаров двойного назначения.

Экономическая правда.

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