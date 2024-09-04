Движение по пункту пропуска через Тису в Румынию частично ограничат: будут ремонтировать мост
Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией, который пролегает через реку Тиса, частично приостановит движение транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.
Ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.
Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет, добавили пограничники.
Напомним:
В пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией, затруднено движение автомобилей из-за ремонтных работ.
Экономическая правда.