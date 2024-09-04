Движение по пункту пропуска через Тису в Румынию частично ограничат: будут ремонтировать мост

Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией, который пролегает через реку Тиса, частично приостановит движение транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.

Ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.

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Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет, добавили пограничники.

Напомним:

В пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией, затруднено движение автомобилей из-за ремонтных работ.

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Экономическая правда.