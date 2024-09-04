Ирландия объявила о новом пакете помощи Украине

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис и министр иностранных дел, министр обороны Михол Мартин объявили о новом пакете поддержки Украины и ее соседей.

Об этом сообщается на сайте ирландского правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, пакет поддержки в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, в частности мира, стабильности и политических стремлений.

"Мы увидели чрезвычайную стойкость, которую продемонстрировал народ Украины перед лицом этих вызовов. Такая же решимость и настойчивость понадобятся для восстановления их страны при поддержке международных партнеров, включая Ирландию. Мы были однозначными и непоколебимыми в своей поддержке народа Украины, и это дополнительное финансирование продолжает демонстрировать эту приверженность", - сказал премьер Ирландии.

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Он также отметил, что на Саммите мира в Украине пообещал поддержку Ирландией реинтеграции детей, которые были насильно депортированы в РФ и теперь вернулись домой.

"Этот пакет включает 2 млн евро для поддержки этой цели в партнерстве с ЮНИСЕФ", - сообщил глава правительства.

Министр иностранных дел и министр обороны Мартин отметил, что этот пакет помощи "предоставит столь необходимую гуманитарную поддержку и помощь в развитии людям, которые страдают от последствий этой несправедливой войны".

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"Учитывая особенно ужасные последствия войны для женщин и детей помощь Ирландии в 2024 году будет направлена на предотвращение и реагирование на сексуальное и гендерно обусловленное насилие, поддержку служб охраны материнства и восстановление жилья для людей, которые были вынуждены бежать от конфликта и теперь живут в коллективных центрах", - подчеркнул министр.

В правительстве проинформировали, что последнее объявление о помощи увеличит общий объем финансирования Ирландией Украины с февраля 2022 года до более чем 380 млн евро, включая почти 30 млн евро в виде стабилизационной и гуманитарной помощи.

Среди партнеров, которым будет оказана поддержка, - Ukraine Humanitarian Fund (UN OCHA), который действует во всех регионах Украины, в частности выделяя значительное финансирование национальным украинским организациям, а также УВКБ ООН для предоставления убежища и защиты миллионам перемещенных лиц.

Финансовые обязательства перед Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) будут способствовать работе над инфраструктурой здравоохранения и оказанию поддержки уязвимым женщинам.

Ирландия сделает свой вклад в специальную программу Всемирного банка по преодолению кризиса для Украины и Молдовы, направленную на удовлетворение насущных потребностей, а также в Фонд развития потенциала Украины МВФ, который поддерживает политику и программу реформ Украины, включая вступление в ЕС.

Напомним:

4 сентября "Укрзализныця" сообщила, что премьер-министр Ирландии Саймон Харрис прибыл в Киев поездом для двусторонней встречи с президентом Зеленским.

Ожидается, что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Экономическая правда