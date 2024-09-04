"Укрзализныця" понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии

АО "Укрзализныця" в июле-августе 2024 года понесла убытки 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам 2024 года, несмотря на прибыльную работу в первой половине года.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, передает "Интерфакс-Украина".

"Шесть месяцев (2024 года - ред) у нас действительно была прибыль до 3 млрд грн, но уже в июле и в августе мы столкнулись с убытками. В июле где-то 600-700 млн грн, в августе мы также ожидаем убыток до 700 млн грн... у нас пока нет тех объемов прибыльных грузов, которые дают запас прочности", - сказал Лященко на Business Breakfast от издания Forbes Ukraine в среду.

Он выразил надежду, что ситуация улучшится в связи с активизацией зернового экспорта после уборочной компании. Однако, это не позволит избежать небольшого убытка по итогам года.

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"Я считаю, что если пойдет зерно на экспорт и немного выровняется объем перевозок, мы выйдем на небольшой убыток по итогам года, поскольку в любом случае мы увеличиваем объемы перевозок, но увеличиваются и убытки по некоторым перевозкам", - сказал Лященко.

Напомним:

Нехватка железнодорожных билетов вызвана большим количеством пассажиров - около 100 тысяч ежедневно - на фоне дефицита вагонов.

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