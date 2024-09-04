Государственный "Укрэксимбанк" закрывает представительства в Великобритании и США

Государственный "Укрэксимбанк" закрывает свои представительства в Великобритании и США с целью оптимизации операционных расходов.

Об этом говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, решение принято наблюдательным советом госбанка 30 августа 2024 года.

По данным Национального банка Украины (НБУ) на 1 июля 2024 года, Укрэксимбанк занимал 3-е место (287,18 млрд грн) по общим активам среди 62 банков страны.

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Напомним:

Чистая прибыль июня в размере 188 млн грн позволила "Укрэксимбанку" завершить первое полугодие 2024 года с прибылью в 4,4 млрд грн, что почти равно прибыли Банка до налогообложения за весь 2023 год, которая составила 4,9 млрд гривен.