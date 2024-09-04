"Харьковводоканал" заказал за 400 млн газопоршневые установки у окружения Сивковича

КП "Централизованная закупочная организация Харьковского горсовета" в интересах КП "Харьковводоканал" провело тендер на закупку газопоршневых установок. По результатам 28 августа заключено соглашение с ООО "Броварской завод котельного оборудования Арденз" стоимостью 410,97 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 25 ноября в Харьков поставят 12 новых газопоршневых модульных установок с блоком синхронизации производства "Арденз" мощностью 1 МВт по 34,25 млн грн. Установки должны быть не ранее 2023 года изготовления и с гарантией не менее полутора лет после ввода в эксплуатацию.

Недавно ПАО "Укрнафта" объявила тендеры по когенерационным газопоршневым электростанциям по 28-36 млн грн за один МВт. В Запорожье заказали когенерационные газопоршневые установки по 36 млн грн за один МВт. А в июне Киев заказал более крупные когенерационные газопоршневые установки мощностью 3,3 МВт и 4,5 МВт дешевле - по 21-22 млн грн за один МВт.

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Анонимная фирма просила продлить срок поставки до 150 календарных дней и увеличить аванс до 50%, но заказчик не согласился менять тендерную документацию.

Более дорогим на одну гривну конкурентом была польская компания "2G Polska Sp. z o.o", которая предлагала установки Avus 1000plus G2P немецкого производства.

Как пишет издание, фирма все равно не победила бы потому, что не успела собрать необходимые документы из-за сжатого срока и просила в письме предоставить недостающие документы в течение семи следующих дней.

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Броварская фирма "Арденз" принадлежит киевлянину Роману Казанку, а руководит ею Анатолий Корж.

По данным системы "YouControl", фирма относится к группе Романа Реброва. Основными направлениями деятельности компаний группы являются недвижимость, финансовые услуги и торговля автотранспортными средствами. В рамках бизнес-группы НБУ выделяет небанковскую финансовую группу "Ингруп", в состав которой входят ООО "КУА „Инвестиум", ООО „Финансовая компания управления активами" и ООО „Инвестиционная независимая группа".

Ребров и Казанко фигурировали в схемах собственности компаний, связанных с предателем Украины Владимиром Сивковичем. Это бывший заместитель секретаря СНБОУ, которого сейчас подозревают в государственной измене и шпионаже в пользу РФ. В 2023 году СБУ проводило обыски в его фирмах, в том числе "Арма моторс" (торговля автомобилями).

По данным "Экономической правды", в число учредителей этой фирмы входили сын Сивковича Александр и вышеупомянутый Казанко, а бенефициаром был Ребров.

С 2017 года фирма "Арденс" выиграла тендеров 452,39 млн грн, нынешний подряд - крупнейший в истории фирмы.

Напомним:

Воинская часть 2144 (г. Львов) Госпогранслужбы 26 августа по результатам тендера заказала компании "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польша) средства мониторинга государственной границы стоимостью 6,21 млн евро без НДС.