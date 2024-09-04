 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

В пункте пропуска на границе с Венгрией затруднено движение авто в оба направления

Среда, 4 сентября 2024, 11:46 - Артур Крыжный

В пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией затруднено движение автомобилей из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"По информации от таможенных органов Венгрии, сегодня, 4 сентября, с 9:00 до 16:00 в пункте пропуска "Чоп-Захонь" на смежной стороне будут осуществляться ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидается осложнение движения транспортных средств в обоих направлениях, пишут таможенники.

Реклама:

Напомним:

Услуга "еЧерга" для автобусов стала доступной еще на четырех пунктах пропуска.

Экономическая правда.

Реклама:
Венгрия ГНСУ
Реклама:
Материалы по теме
Поток нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию заменила "Татнефть" 28 августа 2024, 12:49
Оснований для беспокойства нет: Еврокомиссия рассмотрела жалобу Венгрии и Словакии по "Лукойлу" 23 августа 2024, 17:00
Венгрия нашла, как обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом через Украину 21 августа 2024, 18:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте