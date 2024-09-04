Цены на нефть продолжили падение: марка WTI стоит менее 70 долларов за баррель

Цены на нефть упали в среду, остановившись на самом низком уровне с декабря 2023 года, на ожиданиях разрешения спора, остановившего экспорт из Ливии, и опасениях относительно вялого мирового спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь упали на 43 цента, или на 0,6%, до 73,32 доллара. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь упали на 49 центов, или на 0,7%, до 69,85 доллара.

Оба контракта упали до самого низкого уровня с декабря на признаках соглашения об урегулировании политического спора в Ливии, которая сократила добычу примерно наполовину и ограничила экспорт.

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"Продажи в Азии продолжились на фоне ожиданий потенциальной сделки по урегулированию конфликта в Ливии, - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Рынок оставался под давлением также из-за беспокойства относительно вялого спроса на топливо после слабых экономических показателей Китая и США".

Напомним:

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Цены на нефть обновили свои минимумы 3 сентября после новости о возможном соглашении по урегулированию спора, которое остановило ливийскую добычу и экспорт.

Экономическая правда.