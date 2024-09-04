Нацбанк ослабил курс гривны: доллар и евро подорожали
Среда, 4 сентября 2024, 10:44 -
По состоянию на 4 сентября официальный курс доллара от НБУ увеличился на 17 копеек, евро - на 8 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,26 грн, евро - 45,54 грн (на 3 сентября доллар - 41,09 грн, евро - 45,46 грн).
На 10:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,49 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,75 - 45,90 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 3 сентября - 41,05 - 41,49 грн);
- Евро - 45,40 - 45,99 грн (курс на 3 сентября - 45,40 - 45,90 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,48 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.
Экономическая правда.
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