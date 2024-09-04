В Starlink все же согласились заблокировать доступ к соцсети X в Бразилии

Провайдер спутникового интернета Илона Маска Starlink изменил курс и заявил, что выполнит приказ высшего суда Бразилии о блокировке доступа к X.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Независимо от незаконного обращения Starlink с замораживанием наших активов, мы выполняем приказ о блокировании доступа к X в Бразилии", - заявили в компании на странице X, ранее известной как Twitter.

Маск находится в ожесточенном противостоянии с Бразилией после того, как судья Верховного суда Александре де Мораес приказал запретить X в рамках своей кампании против дезинформации. Спор распространился на Starlink после того, как X не оплатил штрафы, и судья заблокировал счета интернет-провайдера, пытаясь заставить миллиардера выполнить предыдущие распоряжения.

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Список активов, замороженных судом, включает банковские счета и финансовые активы компаний Starlink Brazil Holding Ltda и Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda, а также автомобили, недвижимость, лодки и самолеты. Мораес также обязал центральный банк запретить компании отправлять или получать деньги из-за рубежа.

Напомним:

Бразильский телекоммуникационный регулятор заявил в пятницу 30 августа, что приостанавливает доступ к социальной сети X (бывший Twitter) в стране во исполнение приказа судьи.

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Илон Маск отказывается выполнять запрет Верховного суда Бразилии и продолжит предоставлять доступ к своей социальной сети Х через терминалы спутниковой связи Starlink.

Экономическая правда.