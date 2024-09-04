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УЗ вывела из резервов тепловозы из-за обесточивания на Львовщине

Среда, 4 сентября 2024, 09:00 - Артур Крыжный

В Львовской области в результате атаки России произошли обесточивания на железной дороге, из-за чего "Укрзализныця" вывела резервные тепловозы на маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда", - говорится в сообщении.

Тепловозы выехали на следующие маршруты:

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№ 59 Киев-Чоп;
№ 91 Киев-Львов;
№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;
№ 11 Одесса-Львов;
№ 149 Полтава-Черновцы;
№ 746 Львов-Киев;
№ 368 Ужгород-Ковель.
"Продолжаем движение во всех регионах", - добавили в УЗ.

Напомним:

В ночь на 4 сентября в России с аэродрома "Оленья" взлетели пять бортов Ту-95МС. В 4.42 первая группа ракет зашла через Черниговскую область в воздушное пространство страны.

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Экономическая правда.

Укрзализныця транспорт
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