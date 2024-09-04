Гарантии платежа до 20 млн грн без залога от банка "Пивденный"

Банк "Пивденный" предлагает для украинского бизнеса гарантии платежа на сумму до 20 млн грн без залога. Ставка за пользование гарантией составляет от 1,8 % годовых с возможностью получения льготных ценовых условий для новых клиентов в первые 3 месяца пользования.

Также продукт предусматривает упрощенный подход к принятию решения и оформлению гарантии.

Гарантия платежа – это обязательство банка выплатить сумму денежных средств продавцу в случае, если покупатель нарушил условия договора и не осуществил платеж в установленный договором срок.

Гарантия платежа является полезным финансовым инструментом для любых украинских компаний, задействованных в сфере дистрибуции, продаж товаров и услуг.

Благодаря этому продукту процесс получения товаров или услуг становится более взаимовыгодным для всех сторон бизнес-отношений, позволяет продавцам и дистрибьюторам работать со своими покупателями с отсрочкой платежа. Также данный инструмент дает возможность увеличить объемы продаж благодаря увеличению портфеля покупателей.

Упрощенный подход к принятию решения и оформления позволит бизнесу сэкономить время и направить его на развитие, а льготная цена – сэкономить средства.

Справка

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" шестой год подряд входит в категорию системно важных банков.

Уже 30 лет "Пивденный" специализируется на обслуживании в сегменте крупного и среднего корпоративного бизнеса и фокусируется на продуктах финансирования, комплексном обслуживании внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях по управлению денежными средствами предприятий и их собственников.