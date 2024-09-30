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Вторник пройдет без отключений света, в "Укрэнерго" призывают экономить

Понедельник, 30 сентября 2024, 18:10 - Алексей Артемчук

В Украине во вторник, 1 октября, меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". 

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневное время - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.

Напомним:

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За минувшие сутки, 29 сентября, из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

электроэнергия Укрэнерго
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Экономическая правда
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