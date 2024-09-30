Пенсионерам-ВПЛ рассказали, как не лишиться пенсионных выплат
Пенсионеры со статусом ВПЛ должны вовремя пройти идентификацию и хотя бы раз в полгода проводить операции по основной платежной карте пенсионного счета, чтобы им начисляли пенсию.
Такой совет дал председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов.
Так, согласно постановлению КМУ, начиная с 25 сентября в течение следующих 6 месяцев, пенсионеры ВПЛ должны пройти так называемую идентификацию.
Сделать это можно несколькими путями:
- в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
- с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;
- через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.
Председатель правления "Ощадбанка" отметил, что вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относится к компетенции Пенсионного фонда.
"Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций "Ощадом" не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода", - отметил он.
Наумов посоветовал пенсионерам со статусом ВПЛ вовремя пройти идентификацию и хотя бы раз в полгода проводить операции с использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая получение наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.
Читайте также: Государство сокращает социальные расходы и забирает деньги со счетов пенсионеров. Что происходит?