Пенсионерам-ВПЛ рассказали, как не лишиться пенсионных выплат

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны вовремя пройти идентификацию и хотя бы раз в полгода проводить операции по основной платежной карте пенсионного счета, чтобы им начисляли пенсию.

Такой совет дал председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов.

Так, согласно постановлению КМУ, начиная с 25 сентября в течение следующих 6 месяцев, пенсионеры ВПЛ должны пройти так называемую идентификацию.

Сделать это можно несколькими путями:

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в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.

Председатель правления "Ощадбанка" отметил, что вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относится к компетенции Пенсионного фонда.

"Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций "Ощадом" не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода", - отметил он.

Наумов посоветовал пенсионерам со статусом ВПЛ вовремя пройти идентификацию и хотя бы раз в полгода проводить операции с использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая получение наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.

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