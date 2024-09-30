"Укрнафта" профинансировала закупку коптеров и дронов на 10 миллионов

ПАО "Укрнафта" купило 20 тепловизионных коптеров AUTEL EVO MAX 4T и 60 дронов DJI Mavic 3PRO, а также пульты управления к ним.

Об этом написал директор "Укрнафты" Сергей Корецкий на фейсбук-странице.

По его словам, коптеры и дроны передали 13 бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Это первая партия переданных средств и оборудования. Общий вклад "Укрнафты" - 10 млн грн. Птички уже на харьковском направлении помогают ребятам выполнять боевые задачи", - рассказал Корецкий.

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Напомним:

Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала года.