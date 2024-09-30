Все разделы
Укр / Рус

Венгерский "ОТП банк" стал главным банком для расчетов россиян с ЕС 

Понедельник, 30 сентября 2024, 16:20 - Алексей Артемчук

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский "ОТП банк" стал главным способом расчетов РФ с ЕС.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в Россию.

Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если головной банк не успел завершить операцию вовремя, средства возвращаются. 

Реклама:

2 сентября Райффайзенбанк перестал осуществлять исходящие переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций. 

Райффайзенбанк объявил об ограничениях заранее, и в результате в августе остатки на счетах негосударственных компаний упали на 9,6% - до 531 млрд руб. За это время размер средств корпоративных клиентов "ОТП банка" увеличился на 6,2% - до 110,5 млрд рублей.

Напомним:

Реклама:

Арбитражный суд Калининградской области РФ наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску Rasperia Trading Limited.

Райффайзенбанк прекращает проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте.

Венгрия ОТП Банк РФ
Реклама:
Материалы по теме
Укрзализныця планирует увеличить объемы перевозок в ЕС через Венгрию 25 сентября 2024, 20:50
Украинцев предупреждают об ограничении движения транспорта на границе с Венгрией 19 сентября 2024, 13:47
"Лукойл" намерен снова поставлять нефть через "Дружбу" в октябре - Reuters 11 сентября 2024, 12:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте