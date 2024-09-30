Аудитор "большой четверки" поможет Минобороны избавиться от "слабых мест" в управлении рисками

Компания "большой четверки" аудиторов (Deloitte, EY, KPMG, PwC) поможет Министерству обороны Украины усовершенствовать систему управления рисками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Компания Большой четверки проанализирует:

систему управления рисками и комплаенса,

соответствует ли управление рисками требованиям международных стандартов.

"Хотим продемонстрировать обществу и партнерам эффективность наших трех линий защиты в управлении рисками. Компания Большой четверки уже проанализировала службу внутреннего аудита ведомства, выполняющую функцию третьей линии защиты. Сейчас начинаем второй этап, во время которого концентрируемся на повышении эффективности первых двух линий защиты", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

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Как говорится в сообщении, предоставленные рекомендации позволят избавиться от выявленных "слабых мест", в частности путем внедрения лучших мировых практик, что позволит уменьшить риски нарушений и улучшить контроль за соблюдением норм.

Министерство не называет, какая из компаний "большой четверки" привлечена к проекту.

Проект реализуется при поддержке программы Специального советника по обороне Великобритании, которую финансирует британское правительство.

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Напомним:

Управление государственными предприятиями Минобороны будет модернизировано в ближайшие 6 месяцев.