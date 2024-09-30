Пидласа рассказала, почему сомневается в выполнении увеличенного плана размещений ОВГЗ

План профинансировать рост расходов госбюджета-2024 на 216 млрд грн за счет рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) представляется маловероятным, так как это потребует очень резкого роста объема продаж на первичных аукционах, однако в запасе есть доходы от возможного 50%-го налога на прибыль банков.

Такое мнение высказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы посчитали, что для его (плана - ред) выполнения Минфину надо на каждом аукционе до конца года размещаться на 27 млрд грн. Я думаю, это маловероятно, потому что средний показатель по всем аукционам, согласно моим подсчетам, составляет 10,3 млрд грн, однако на последних четырех аукционах было привлечено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 и 17,8 млрд грн соответственно", - сказала она.

Пидласа напомнила, что после принятия закона №11417 об увеличении расходов госбюджета-2024 почти на 500 млрд грн на безопасность и оборону план внутренних заимствований увеличен до 742 млрд грн.

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Вместе с тем глава комитета отметила, что Национальный банк Украины помог в этом вопросе благодаря его последним решениям о повышении норматива обязательного резервирования и лимита покрытия резервов гособлигациями.

"Плюс Минфин постоянно проводит консультации с банками и фактически просит их покупать ОВГЗ. Это все помогает, но, опять же, я не считаю, что план будет выполнен на 100%", - резюмировала она.

При этом Пидласа уточнила, что принятая в первом чтении в законопроекте №11416-д норма об увеличении налога на прибыль банков в этом году с 25% до 50% не была учтена при расчете доходов в правках к госбюджету-2024.

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По ее словам, 28 млрд грн дополнительных поступлений от такого повышения могут стать компенсатором недовыполнения плана размещений ОВГЗ.

Глава бюджетного комитета также согласилась с мнением Минфина, что ресурс рынка ОВГЗ для дальнейшего финансирования госбюджета после завершения 2024 года практически исчерпан, и основным источником остается внешнее финансирование.

Напомним:

Принятые в середине сентября правки в госбюджет-2024 предусматривают дополнительное финансирование дефицита до конца года на 216 млрд грн за счет рынка ОВГЗ: объем привлечения увеличен до 742,02 млрд грн при объеме погашений 386,01 млрд грн.

Правительственный проект госбюджета-2025 предусматривает размещение ОВГЗ на 579,22 млрд грн при объеме погашения на 561,98 млрд грн.