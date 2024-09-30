Государственный энерготрейдер ЭКУ избрал главу наблюдательного совета

Наблюдательный совет государственного энерготрейдера АО "Энергетическая компания Украины" избрал своим председателем директора консалтинговой компании Stratos Energy Consultin Питера Стайлза.

Об этом сообщает пресс-служба "ЭКУ".

Сейчас Стайлз является директором консалтинговой компании Stratos Energy Consulting. Также, он более 20 лет занимал должность исполнительного члена правления Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET).

"Во главе наблюдательного совета ЭКУ я буду прилагать все возможные усилия, чтобы использовать потенциал компании для надежного и устойчивого энергообеспечения потребителей Украины", - отметил новый председатель наблюдательного совета.

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По его словам, важно продолжать модернизацию энергетики Украины через ее более тесную интеграцию с европейскими рынками, а также внедрять новые технологии.

На первом заседании также было принято решение о создании комитетов наблюдательного совета, избраны их члены и руководители.