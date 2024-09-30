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Один из топ-менеджеров Нацбанка высказался за повышение учетной ставки

Понедельник, 30 сентября 2024, 13:07 - Виктор Волокита
 

10 из 11 членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины поддержали сохранение учетной ставки на уровне 13%, один из них выступает за ее повышение. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, не указывая фамилию члена комитета, чье мнение отличается от мнений остальных 10 топ-менеджеров банка. 

Большинство считает, что в условиях усиления ценового давления и сохранения значительных рисков для инфляционной динамики такое решение является взвешенным, последовательным и предсказуемым. 

Текущий уровень ставки обеспечивает необходимую защиту гривневых сбережений от инфляции, что является важной предпосылкой устойчивости валютного рынка. Это, в свою очередь, будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения в следующем году и дальнейшему замедлению до цели 5%.  

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В то же время, один участник дискуссии высказался за повышение учетной ставки до 13,5%. По его мнению, на фоне усиления инфляционного давления и ожидаемого расширения бюджетных стимулов НБУ должен действовать решительнее в формировании надлежащей жесткости монетарных условий. 

Он также отметил, что умеренное повышение ставки не только усилило бы привлекательность сбережений в гривне, но и стало бы однозначным сигналом для финансовых рынков относительно приоритетности целей НБУ в условиях усиления инфляционного давления. 

Члены КМП не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца 2024 года. 10 из 11 участников дискуссии ожидают сохранения ставки на уровне 13%, зато, по мнению одного участника дискуссии, НБУ придется повысить учетную ставку до 14% до конца года, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить управляемость инфляционных ожиданий. 

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Члены комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП): 

  • Андрей Пышный - Председатель Национального банка Украины, 
  • Екатерина Рожкова - первый заместитель Председателя,
  • Юрий Гелетий - заместитель Председателя,
  • Ярослав Матузка - заместитель Председателя,
  • Сергей Николайчук - заместитель Председателя,
  • Дмитрий Олейник - заместитель Председателя,
  • Алексей Шабан - заместитель Председателя,
  • Первин Дадашова - директор Департамента финансовой стабильности,
  • Владимир Лепушинский - директор Департамента монетарной политики и экономического анализа,
  • Александр Арсенюк - и.о. директора Департамента открытых рынков.
  • Юрий Половнев - директор Департамента статистики и отчетности.

Напомним:

В сентябре правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне 13%.

Нацбанк НБУ
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