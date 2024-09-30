В Украине существенно выросли цены на огурцы

Украинские производители подняли отпускные цены на тепличные огурцы, которые уже вдвое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает EastFruit.

Согласно сообщению, украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

По мнению операторов рынка, повышение цен вызвано ограничением предложения огурцов на рынке, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает.

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Кроме того, не все тепличные комбинаты присоединились к сбору второго урожая огурцов, причем выборки у них небольшие из-за прохладной и пасмурной погоды.

В результате, сейчас тепличные огурцы в Украине стоят в среднем в два раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. По прогнозам участников рынка, цены продолжат расти из-за активного спроса на данную продукцию.

Напомним:

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В сентябре 2024 года Украина начала импорт картофеля из Польши и Литвы.