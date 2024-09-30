Нефть дорожает на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, 30 сентября, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может уменьшить поставки из ключевых регионов производства.

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 51 цент, или 0,71%, до $72,49 за баррель. Этот контракт заканчивается в понедельник, а более активный контракт на поставку в декабре повысился на 50 центов, или 0,7%, до $72,04.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate США подорожали на 43 цента, или 0,63%, до $68,61 за баррель.

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На прошлой неделе Brent подешевела примерно на 3%, тогда как WTI снизилась в цене примерно на 5%, поскольку беспокойство спросом выросли после того, как фискальные стимулы со стороны Китая, второй по величине экономики мира и крупнейшего импортера нефти, не смогли успокоить уверенность рынка.

Однако цены в понедельник были поддержаны возможностью расширения конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана, ключевого производителя и члена Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), после того, как Израиль усилил свои атаки на боевиков "Хезболлы" и "Хути", которые поддерживает Иран.

Израиль заявил, что в воскресенье бомбил цели хуситов в Йемене, расширяя свою конфронтацию с союзниками Ирана через два дня после убийства лидера "Хезболлы" Сайеда Хасана Насраллы во время эскалации конфликта в Ливане.

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Министр обороны США Ллойд Остин разрешил армии усилить свое присутствие на Ближнем Востоке, а Пентагон заявил в воскресенье, что если Иран, его партнеры или его доверенные лица атакуют персонал или интересы США, Вашингтон "примет все необходимые меры для

В контексте решительного удара Израиля по "Хезболле" цены на нефть и в дальнейшем будут зависеть от динамики спроса и предложения, сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

По его словам, учитывая грядущее завершение добровольного сокращения поставок ОПЕК+ 1 декабря, WTI может испытать свой минимум 2021 года в диапазоне от $61 до $62 за баррель.

Напомним:

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, 27 сентября, завершая неделю существенным снижением из-за ожиданий роста предложения на рынке.