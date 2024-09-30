Очередные вражеские обстрелы: обесточивание в шести областях

За минувшие сутки, 29 сентября, из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В частности, в Запорожской области в результате падения обломков БПЛА на подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 1212 абонентов.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

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В Донецкой области из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Во время осмотра воздушной линии в Днепропетровской области автомобиль ремонтной бригады был поражен БПЛА, но сами работники не пострадали

Напомним:

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В воскресенье сообщалось, что за предыдущие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.