Пункт пересечения "Нижанковичи-Мальховице" временно прекратит работу

Пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи-Мальховице" временно прекращает работу.

Об этом предупредила Государственная пограничная служба, передает "Европейская правда".

По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращают в полночь 30 сентября.

"По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году", – добавили в ГПСУ.

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Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорогуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.

Также ранее сообщалось, что 28 августа Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медика", который граничит с украинским КПП "Шегини", поэтому там возможно замедление движения транспорта.

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Европейская правда