У торговцев электронными сигаретами из Одесской области изъяли товар на более чем 2 миллиона 

Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконное распространение никотиновой продукции. У них было изъято товара на 2,1 млн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили одесситов, которые наладили продажу электронных сигарет и жидкости к ним без марок акциза, табака для кальяна через сеть магазинов. Кроме того, контрафактную продукцию продавали через сеть интернет и каналы в мессенджерах.

Ориентировочная стоимость изъятой у них подакцизной продукции составляет 2,1 млн грн.

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По результатам обысков детективы БЭБ совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции изъяли электронные сигареты с жидкостями к ним, более 400 кг фасованного табака для кальяна различных торговых марок, документы финансово-хозяйственной деятельности и тому подобное.

Сообщается, что сейчас назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним:

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили организаторов нелегальной продажи табачных изделий через специально созданный канал в Telegram. Изъят товар стоимостью 3,2 млн грн.