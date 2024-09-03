У торговцев электронными сигаретами из Одесской области изъяли товар на более чем 2 миллиона
Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконное распространение никотиновой продукции. У них было изъято товара на 2,1 млн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили одесситов, которые наладили продажу электронных сигарет и жидкости к ним без марок акциза, табака для кальяна через сеть магазинов. Кроме того, контрафактную продукцию продавали через сеть интернет и каналы в мессенджерах.
Ориентировочная стоимость изъятой у них подакцизной продукции составляет 2,1 млн грн.
По результатам обысков детективы БЭБ совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции изъяли электронные сигареты с жидкостями к ним, более 400 кг фасованного табака для кальяна различных торговых марок, документы финансово-хозяйственной деятельности и тому подобное.
Сообщается, что сейчас назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.
Напомним:
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили организаторов нелегальной продажи табачных изделий через специально созданный канал в Telegram. Изъят товар стоимостью 3,2 млн грн.