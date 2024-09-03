Все разделы
Укр / Рус

Министр стратегических отраслей и глава ФГИУ подали заявления на увольнение

Вторник, 3 сентября 2024, 17:30 - Артур Крыжный , Украинская правда

Верховная Рада получила заявления на увольнение от министра стратегических отраслей Александра Камышина и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, Рада получила соответствующие заявления еще от министра юстиции Украины Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Спикер добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Реклама:

Украинская правда.

Верховная рада Кабмин
Реклама:
Материалы по теме
Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону на 500 млрд в первом чтении: откуда возьмут деньги 3 сентября 2024, 13:18
Бюджетный комитет показал план, который должен покрыть нехватку средств для Сил обороны 2 сентября 2024, 11:47
Рада не поддержит правительственную инициативу "Национальный кэшбек" - нардеп 22 августа 2024, 15:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте