Министр стратегических отраслей и глава ФГИУ подали заявления на увольнение

Верховная Рада получила заявления на увольнение от министра стратегических отраслей Александра Камышина и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, Рада получила соответствующие заявления еще от министра юстиции Украины Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Спикер добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

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Украинская правда.