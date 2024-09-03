Агентство Минобороны уже законтрактовало 350 тысяч БПЛА в этом году

За восемь месяцев 2024 года Агентство оборонных закупок Минобороны законтрактовало более 350 тысяч БПЛА разных типов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Кроме того, по его словам, идет активная работа с местными производителями вооружения. В приоритете – дроны, средства РЭБ и связи украинского производства.

Клименков также добавил, что Минобороны разрабатывает новые сухпайки для военных с учетом религиозных, медицинских и нравственных требований.

Реклама:

"Закупочное агентство Минобороны Государственный оператор тыла привлекла к обеспечению ВСУ тыловым имуществом уже 28 новых украинских производителей", - говорится в сообщении министерства.

Напомним:

Кабинет Министров разрешил Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины осуществлять закупки беспилотных систем, боеприпасов к ним и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тактического уровня.

Реклама: