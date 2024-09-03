"Укрзализныця" проведет закупку природного газа на бирже

"Укрзализныця" объявила аукцион по покупке природного газа на бирже.

Об этом сообщает ExPro.

АО "Укрзализныця" в лице филиала "Центр обеспечения производства" объявило аукцион по покупке природного газа на "Украинской энергетической бирже".

Сообщается, что аукцион пройдет 4 сентября. "Укрзализныця" планирует приобрести 15 млн куб м (три лота по 5 млн куб м) природного газа с передачей в подземные хранилища газа. Стартовая цена - 14 850 грн/тыс. куб м (без НДС) или 17 820 грн/тыс. куб м (с НДС).

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В сообщении добавляют, что цены на газ в ПХГ (UA-UGS) в Украине по состоянию на 2 сентября колебались в диапазоне 16 850 - 17 020 грн/тыс. куб м (с НДС) на условиях предоплаты.

Экономическая правда.