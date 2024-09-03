Tesla увеличила продажи в Китае почти в 2 раза в течение августа

В августе продажи Tesla в Китае зафиксировали лучший месяц за год продав 63 тыс авто.

Об этом сообщает Reuters.

Компания Tesla сообщила, что в прошлом месяце продала более 63 тыс автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира, что на 37% больше, чем в июле, но, вероятно, все еще меньше, чем в августе прошлого года, когда было продано 64 694 автомобиля.

Отмечается, что несмотря на обнадеживающее улучшение, ее показатели значительно отстают от основных китайских конкурентов.

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BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, заявил, что продажи его пассажирских автомобилей в Китае в августе выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного месячного показателя в 370 854 единицы.

Как и многие другие автопроизводители, Tesla сильно пострадала от затянувшейся ценовой войны в Китае, где экономический рост также был вялым, а доверие потребителей - хрупким. За первое полугодие ее продажи в Китае сократились на 5%.

С апреля Tesla предлагает покупателям беспроцентные кредиты сроком до пяти лет, а за последние недели несколько местных правительств сделали ее автомобили пригодными для официальных закупок.

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В начале этого года компания также получила ключевой регуляторный кивок: ведущая ассоциация автомобильной промышленности страны заявила, что сбор данных автомобилями Tesla соответствует нормам, что позволило автомобилям Tesla въезжать на некоторые правительственные объекты, куда ранее им было запрещено.

Сообщается, что поставки в так называемые города третьего уровня выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи в городах второго уровня, таких как Ханчжоу и Нанкин, увеличились на 47%.

Напомним:

Июльские продажи автомобилей в Китае упали по сравнению с прошлым годом, что стало четвертым месячным падением подряд.