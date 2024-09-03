Кабмин разрешил Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

Кабинет Министров разрешил Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины осуществлять закупки беспилотных систем, боеприпасов к ним и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тактического уровня.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решение, принятое 3 сентября, вносит изменения в положение об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Предусмотрено, что Администрация Госспецсвязи имеет право в период военного положения осуществлять закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, боеприпасов (используемых с беспилотными системами) и их составных частей для нужд Госспецсвязи, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также для нужд других составляющих сил безопасности и сил обороны.

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Напомним:

В июле Кабинет министров Украины разрешил Госспецсвязи закупать украинские дроны.