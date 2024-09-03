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Украина ускорит гуманитарное разминирование: госкомпаниям упростили доступ к финансам

Вторник, 3 сентября 2024, 13:56 - Виктор Волокита

Кабинет министров разрешил государственным предприятиям привлекать средства от благотворительных пожертвований со счета Национального банка на разминальные работы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Еще одно решение правительства, принятое во время заседания 3 сентября, ускорит гуманитарное разминирование. Предоставляем госпредприятиям право привлекать средства от благотворительных пожертвований со счета НБУ на разминальные работы", - рассказал Шмигаль.

В частности, как отметил премьер-министр, технические возможности для разминирования у "Укроборонпрома".

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"Его вовлечение в процесс поможет быстрее очистить Украину от российского минного мусора", - отметил премьер-министр.

Напомним:

Правительство увеличило компенсацию расходов аграриев на будущее разминирование сельскохозяйственных земель с 80% до 100%.

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Экономическая правда

разминирование правительство Кабмин
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