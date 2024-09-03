В Украине не отказались от идеи заставить банки платить 50% налога на прибыль

Введение налоговой ставки в 50% на прибыль банков могут рассмотреть в подготовке налогового законопроекта ко второму чтению.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

29 августа комитет рекомендовал законопроект № 11416-д к одобрению в первом чтении, но без нормы о 50% налога на прибыль банков.

По словам Гетманцева, отказались от внедрения ставки налогообложения из-за категорической позиции Минфина и Нацбанка.

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"Я не согласен с этой позицией, но я доверяю регуляторам", - заявил он.

В то же время по словам Гетманцева, вопрос увеличенных налоговых ставок не сняли и есть вероятность их рассмотрения ко второму чтению.

Напомним:

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Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которыми увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.

Экономическая правда.