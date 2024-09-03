Потребление электроэнергии продолжает снижаться, но все еще высокое
Вторник, 3 сентября 2024, 13:26 -
Потребление электроэнергии на утро 3 сентября ниже на 2,7%, чем в понедельник 2 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что потребление все еще остается высоким из-за удержания жары в восточных и южных областях.
Но несмотря на высокий уровень, потребление имеет тенденцию к снижению.
Реклама:
Так, по данным "Укрэнерго", потребление на утро понедельника 2 сентября были ниже, чем в пятницу 30 августа на 3,7%.
Напомним:
Во вторник 3 сентября время применения и объем мер ограничения электроэнергии в Украине изменены.
Реклама:
Экономическая правда.
Реклама: