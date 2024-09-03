Потребление электроэнергии продолжает снижаться, но все еще высокое

Потребление электроэнергии на утро 3 сентября ниже на 2,7%, чем в понедельник 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление все еще остается высоким из-за удержания жары в восточных и южных областях.

Но несмотря на высокий уровень, потребление имеет тенденцию к снижению.

Реклама:

Так, по данным "Укрэнерго", потребление на утро понедельника 2 сентября были ниже, чем в пятницу 30 августа на 3,7%.

Напомним:

Во вторник 3 сентября время применения и объем мер ограничения электроэнергии в Украине изменены.

Реклама:

Экономическая правда.