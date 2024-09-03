В Украине определились с объемом экспорта пшеницы на маркетинговый год

Министерство аграрной политики и продовольствия и участники зернового рынка подписали приложение к меморандуму о взаимопонимании в 2024/2025 маркетинговом году, которым согласовали предельные объемы экспорта зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В документе согласован предельный объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) согласно коду УКТ ВЭД 1001 в 2024/2025 маркетинговом году на уровне 16,2 млн тонн.

Стороны договорились о дальнейшем ежемесячном мониторинге объемов экспорта зерна и при необходимости корректировки предельного объема экспорта в январе 2025 года.

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От участников зернового рынка приложение подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация, ГС Всеукраинский аграрный форум, ОО Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.

Напомним:

Зерновой меморандум заключается каждый год с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, мониторинг зернового рынка.

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