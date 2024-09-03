Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 3 сентября официальный курс доллара от НБУ увеличился на 4 копейки, евро уменьшился на 4 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,09 грн, евро - 45,46 грн (на 2 сентября доллар - 41,05 грн, евро - 45,50 грн).

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,42 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,70 - 45,86 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 30 августа - 41,10 - 41,45 грн);

Евро - 45,30 - 45,90 грн (курс на 30 августа - 45,50 - 46,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк – 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк – 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,45 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,40 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,37 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,31 грн.

Экономическая правда.