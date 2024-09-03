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Reuters: На московском НПЗ приостановили работу важной установки после атаки БпЛА

Вторник, 3 сентября 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Украинская правда

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 сентября приостановил работу установки, которая выдает около половины общей мощности.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника, "Медуза"

Детали: По данным собеседников издания, завод может возобновить работу после ремонта установки, на который потребуется примерно пять-шесть дней.

На установку "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке. В 2023 году, по данным Reuters, объем переработки НПЗ составил 11,6 миллиона тонн сырой нефти, из которой было произведено бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

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В "Газпромнефти" на запрос о комментарии не ответили.

Что предшествовало:

Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области были атакованы и две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.

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Украинская правда

Россия война
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